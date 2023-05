Ehekrise mit Britney? Sam Asghari beweist nun das Gegenteil!

Er entkräftet die Gerüchte! Der Fitnesstrainer Sam Asghari (29) und Pop-Queen Britney Spears (41) schweben schon seit einigen Jahren im Liebesglück. Die beiden hatten sich beim Musikvideodreh zu Brits Song "Slumber Party" kennen und lieben gelernt. Im Juni 2022 folgte dann die Traumhochzeit mit hochkarätigen Gästen wie Paris Hilton (42). Doch in den vergangenen Wochen kamen Gerüchte auf, dass es zwischen den beiden mächtig kriseln soll. Sam beweist via Social Media nun das Gegenteil!

Auf Instagram teilt der 29-Jährige einen Clip, in welchem er und seine Liebste zu sehen sind. Sie lächeln darin süß in die Kamera und machen einen gelassenen Eindruck. Britney schmust sich vertrauensvoll an die Schulter von Sam. Dieser untermalt den Beitrag mit den Worten: "Eine Wanderung mit meiner Ehefrau" und fügt ein Herzaugen-Emoji hinzu.

Damit stellt der Fitnessfreak tatsächlich sämtliche Krisengerüchte als unwahr dar. In einem Trailer zu einer vor Kurzem erschienenen Doku von TMZ hieß es, dass die "Piece of Me"-Interpretin ihren Mann geschlagen haben soll. Laut den Behauptungen soll Sam zudem ständig damit beschäftigt sein, Messer und andere scharfe Gegenstände von Brit fernzuhalten.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Jahr 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de