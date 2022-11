Nach Pete Davidson: Martha Stewart steht jetzt auf Brad Pitt

Martha Stewart (81) hat einen neuen Celebrity Crush! In den USA ist die Moderatorin längst zur Kultfigur geworden. Insbesondere in den Bereichen Kochen, Hauswirtschaft und Garten hat sie sich spezialisiert. In letzter Zeit geht es bei der 81-Jährigen jedoch um etwas ganz anderes. Erst vor wenigen Wochen gab sie zu, ein Date mit Pete Davidson (29) nicht auszuschlagen. Jetzt hat Martha offenbar einen Narren an Brad Pitt (58) gefressen!

"Ich bin fasziniert von diesem gut aussehenden jungen Mann auf Instagram namens Brad Pitt", gibt die Fernsehköchin in der "The Tonight Show" zu. Getroffen habe sie den Hollywoodstar noch nicht, doch wenn sie seine Bilder sehe, schmelze sie dahin. "Er ist so süß!", kommt Martha gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Brad selbst hat jedoch gar keinen Account auf der Plattform. Stattdessen folge die Fernsehikone einem Fanprofil des Schauspielers. Das sei ihr jedoch egal. "Er sieht von Jahr zu Jahr besser aus", bewundert Martha den Bullet Train-Darsteller.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019 in Utah

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Martha Stewart, TV-Legende

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de