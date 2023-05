"Ex on the Beach"-Dominik Brcic macht sich an Carina ran

Carina Nl hat den Männern den Kopf verdreht! Nach ihrer Teilnahme bei Are you the One? versucht die Blondine ihr Glück bei Ex on the Beach. Dort könnte sie auf den ein oder anderen Ex-Freund stoßen, doch bis es so weit ist, ist sie in bester Gesellschaft: Einer von ihnen ist Yasin Mohamed (31), der seine Finger nicht von der Beauty lassen kann. Doch auch Dominik Brcic macht sich an Carina ran!

In der Raucherecke kommt es zu einem kleinen Plausch zwischen den beiden, prompt wittert der Wiener seine Chance und gibt Gas. "Du weißt, dass ich dich auffressen würde", sagt Dominik zu ihr. Ob er damit punkten konnte? Carina ist alles andere als beeindruckt: "Abtörner, jede Frau wird mich jetzt verstehen. Aber wenn ein Typ da sitzt und sagt 'du hast mich noch nicht ausprobiert und ich würde dich auffressen'...". Doch Dominik will nicht aufgeben und "nicht zu aufdringlich sein".

Körbe zu verteilen, scheinen für Carina kein Problem zu sein. Nachdem Yasin neben ihr im Bett schlafen wollte, gab sie ihm eine Abfuhr. "Ich habe an dem Abend zu Yasin gesagt, dass ich aus Respekt Paulina (26) gegenüber nicht neben ihm schlafe", hatte sie in ihrer Instagram-Story erklärt. Denn Carina habe auf Paulinas Gefühle Rücksicht nehmen wollen.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Dominik Brcic, Reality-TV-Bekanntheit

Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

Carina, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

