Heftiger "Ex on the Beach"-Flirt zwischen Yasin und Carina!

Zwischen Yasin Mohamed (31) und Carina Nl knistert es gewaltig. Die beiden Realitystars sind derzeit bei Ex on the Beach zu sehen. Mit seinem Einzug sorgte Yasin für mächtig Gesprächsstoff, denn seine Ex Paulina Ljubas (26) scheint noch immer an ihm zu hängen. Doch während sie auf ein Liebescomeback hofft, hat der Hottie bereits ein Auge auf eine andere Dame geworfen: Carina. Die beiden verschwenden keine Zeit und flirten wild drauflos.

Bereits vor seiner Ankunft gibt die Blondine zu, Yasin gut zu finden. Und auch er scheint bei seinem Einzug in die Villa Gefallen an ihr zu finden. "Ich finde die Carina schon heiß. Die ist Sprengstoff", gibt Yasin zu. Am Pool kommen die beiden ins Gespräch und es dauert nicht lange, bis die Funken fliegen. "Am liebsten würde ich ihn mir schnappen und Dirty-Talk mit ihm führen", plaudert Carina aus.

Erst kürzlich wurden die beiden "Ex on the Beach"-Turteltäubchen gemeinsam in der Stadt fotografiert. Carina und Yasin sollen ziemlich vertraut miteinander umgegangen sein und waren wohl auch nur zu zweit unterwegs – einen Kuss in der Öffentlichkeit gab es anscheinend nicht. Ob die beiden ein Paar sind, weiß man jedoch noch nicht.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige

Privat Carina Nl und Yasin Mohamed

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de