Flirt: Ist "Temptation Island"-Kevin gefährlich für Loreen?

Wird dieser Verführer Loreen um den Finger wickeln? Gemeinsam mit ihrem Freund Adam Bloch befindet sich die Blondine derzeit auf der Insel der Verführung. Bei Temptation Island testet das Paar seine Treue zueinander. Dafür leben sie mit heißen Verführern mehrere Wochen getrennt voneinander in einer luxuriösen Villa. Mit Single-Mann Kevin scheint sich Loreen besonders gut zu verstehen. Doch könnte mehr zwischen den beiden laufen? Gegenüber Promiflash plauderten sie jetzt aus dem Nähkästchen.

"An Kevin mag ich seine sympathische Art, dass man sich sehr gut mit ihm unterhalten kann und er weiß, wie man mit einer Frau umgeht", gab Loreen offen zu. Außerdem fügte der Realitystar hinzu: "Gefährlich würde er mir nur werden, wenn Adam Scheiße bauen würde." Und auch Kevin scheint Gefallen an der 24-Jährigen zu finden. "Loreen hat eine tolle Ausstrahlung, ich mag ihre offene und direkte Art", stellte er klar. Er wolle seine Chance auf jeden Fall nutzen.

Bereits in der letzten Folge flirteten Loreen und Kevin wild drauflos. Bei einem Vieraugengespräch fragte der Verführer die Blondine, wer ihr Typ in der Villa sei. Ohne lang zu grübeln, verrät die Hannoveranerin ihm, dass er derjenige wäre, der ihr am meisten zusagt. "Er ist ein toller Mann und ich glaube, wir viben auch so richtig gut miteinander. Er ist ein sehr gestandener Mann – darauf stehe ich auch", gestand sie anschließend vor den Kameras.

Anzeige

Temptation Island, RTL Loreen und Kevin, "Temptation Island" 2023

Anzeige

RTL / Frank Fastner Loreen Schenk und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de