Letzter "Rust"-Drehtag: Alec Baldwin wirkt erleichtert!

Kann Alec Baldwin (65) nun endgültig mit diesem Kapitel abschließen? 2021 hatte sich für den Hollywoodstar als waschechter Alptraum entpuppt. Während der Dreharbeiten zu seinem neuen Streifen "Rust" hatte er versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Zwei Jahre nach dem tödlichen Unfall wurde der Dreh fortgesetzt. Nun sind alle Szenen im Kasten – und Alec ist die Erleichterung anzusehen!

Via Instagram teilte der 65-Jährige einen Schnappschuss mit einem seiner jüngeren Schauspielkollegen, Patrick Scott McDermott. Darauf sitzen beide an ihrem letzten Tag am "Rust"-Set zusammen und lächeln in die Linse. "Letzter Tag am Set von Rust mit diesem Jungen", schrieb Alec zu der Aufnahme. Alec wirkt auf dem Foto erleichtert, aber auch erschöpft. Zudem schwärmte er von dem Nachwuchsschauspieler: "Ein sehr talentierter und netter Mann, dem eine große Zukunft bevorsteht."

Dass Alec trotz des tödlichen Vorfalles den Film weiterdrehte, stieß bei vielen auf Unverständnis. Am Set hatte der Mann von Hilaria Baldwin (39) aber dennoch auf viel Rückhalt zählen können. "Ich bin dankbar für all die Unterstützung, die ich hier erhalten habe", hatte er via Instagram vor einigen Wochen erklärt.

Instagram / alecbaldwininsta Kamerafrau Halyna Hutchins (†42)

Splash News / ActionPress Alec Baldwin am Set von "Rust"

Getty Images Alec Baldwin beim Toronto Filmfestival 2018

