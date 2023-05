Mit Sekten-Bros: Julian Zietlow fliegt zu Ex Alina und Kids

Was hat er vor? Seit Monaten sorgt Julian Zietlow mit seinen dubiosen Beiträgen über sein Leben in einer thailändischen Sekte für Empörung. Bei all den wilden Sex-Talks und Aufnahmen seiner Drogentrips schien der ehemalige Sport-Influencer kaum Gedanken an seine zwei Kinder und seine Frau Alina Schulte im Hoff zu verschwenden. Seit einigen Wochen ist der Webstar zurück in Deutschland und teilte jetzt unerwartete Neuigkeiten: Julian ist auf dem Weg zu seiner Familie – doch er ist nicht alleine.

"Nichts kann mich stoppen", schrieb Julian auf Instagram unter seinem Selfie aus dem Flieger. Die Kinder-Emojis unter dem Beitrag ließen darauf schließen, dass der Influencer auf dem Weg zu seiner Familie ist. Und tatsächlich: Wenige Stunden später zeigte sich Julian in seiner Instagram-Story aus Dubai. Der Ort, wo auch seine Familie derzeit urlaubt. Doch der zweifache Vater ist nicht alleine: Auch seine Sekten-Freunde sind mit dabei!

Die Fans sind empört von der Aktion des Influencers. Unter seinem Beitrag schrieb ein Follower sichtlich wütend: "Die armen Kinder wirklich. Lass doch Alina da in Frieden. Du hast dich doch für diesen Weg entschieden, dann musst du auch die Konsequenzen tragen." Ein anderer Nutzer zeigte sich besorgt: "Bitte hör mit diesem Psychoscheiß auf! Horror! Da bekommt man echt irgendwie Angst."

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow

