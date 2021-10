Teresa Giudice (49) überrascht ihre Fans mit ihrem Look. Die The Real Housewives of New Jersey-Beauty sorgte zuletzt vor allem durch ihr Liebesleben für Schlagzeilen. Aber auch mit ihrem Aussehen macht Teresa immer wieder von sich reden. Im vergangenen Jahr legte die vierfache Mutter sich zum Beispiel für eine zweite Brust-OP unters Messer. Jetzt bringt Teresa ihre Follower durch ihr Äußeres sogar regelrecht zum Staunen: Sie sieht auf neuen Schnappschüssen aus wie ihre 20-jährige Tochter Gia.

Davon sind zumindest einige Instagram-User überzeugt, die Teresas Post kommentierten. Der Realitystar teilte einige Aufnahmen von sich in einer Lederjacke. Auf ihr Outfit achtet dabei aber offenbar kaum jemand. Stattdessen sind ihre Follower begeistert, wie jung Teresa auf den Schnappschüssen aussieht. "Du siehst großartig aus, keinen Tag älter als 25!", schrieb zum Beispiel ein Fan. Andere User mussten bei den Fotos sogar zweimal hinschauen, um die 49-Jährige zu erkennen. "Ich dachte fast, das wäre Gia", lautete ein weiterer Kommentar.

Aber was hat es mit Teresas jugendlichem Aussehen auf sich? In den Kommentaren wird jedenfalls bereits fleißig spekuliert, ob möglicherweise ein Beauty-Doc für Teresas Look verantwortlich ist. Die Reality-TV-Hausfrau selbst verriet in ihrer Bildunterschrift lediglich, dass sie sich in diesem Herbst "frisch" fühlt.

Getty Images Teresa Giudice auf einem Event in NYC im Juni 2019

Instagram / teresagiudice Teresa und Gia Giudice im Juli 2021

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice, "The Real Housewives of New Jersey"-Star

