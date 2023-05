Wird sich Katie Price' Tochter Princess unters Messer legen?

Wird die Tochter von Katie Price (44) in die Fußstapfen ihrer Mutter treten? Das Model ist für seine chirurgischen Eingriffe international bekannt. Die britische TV-Bekanntheit sorgt immer wieder mit neuen Beauty-Operationen für Aufsehen und auch ihre Kinder bemerken das veränderte Gesicht des ehemaligen Boxenluders. Ihre Tochter Princess Tiaamii sprach ganz offen mit ihrer Mama über dieses Thema und erklärt: Die 15-Jährige möchte sich niemals unters Messer legen.

Katie sprach in einem Interview mit OK! Magazine über die Einstellung ihrer Tochter zu Schönheitseingriffen. "Princess will keine Operationen", sagte der TV-Star. "Sie hat gesehen, dass ich genug an mir gemacht habe, was sie abgeschreckt hat", ergänzte sie. Ihre Tochter soll mit plastischer Chirurgie an sich jedoch kein Problem haben – es sei schließlich die Entscheidung des Models. Doch die Teenagerin habe ihre Mutter auch ohne Operationen schön gefunden.

Bereits 16 Brustoperationen hat die Beauty hinter sich. Die fünffache Mutter hat so viel an sich verändert, dass sie sogar selbst den Überblick über die Operationen verloren habe. Im Laufe der Jahre hat sie unter anderem eine Nasenkorrektur, ein brasilianisches Po-Lifting und eine Gesichtsstraffung an sich durchführen lassen.

Getty Images Katie Price im April 2023 in London

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

