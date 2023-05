Zwölffach-Vater Nick Cannon hat Muttertagskarten vertauscht!

Da ist ihm aber ein kleines Missgeschick unterlaufen! Nick Cannon (42) ist inzwischen dafür bekannt, eine ganze Menge an Kindern in die Welt gesetzt zu haben. Mit seiner Ex-Frau Mariah Carey (54) war der Moderator 2011 Vater von Zwillingen geworden. Darauf folgten noch zehn weitere Kinder mit fünf Damen. Und das brachte ihn jetzt in die Bredouille – denn Nick hat die Muttertagskarten für seine Baby-Mamas vertauscht!

In seinem Podcast "The Daily Cannon" erzählt er jetzt davon: "Ich dachte, es wäre eine wirklich gute Idee, ihnen so zu zeigen, wie ich wirklich fühle." Das lief allerdings nicht ganz ohne Fehler, wie er zugibt: "Wenn ich eine handschriftliche Nachricht schreibe, bringe ich die Karten durcheinander. Und wenn dann die eine Baby-Mama die Karte liest, wie ich für die andere Baby-Mama fühle…", erzählt der Comedian. "Ich habe wirklich mein Bestes gegeben", verspricht er. Seine Co-Moderatorin Courtney Bee Bledsoe will ihn aber nicht so leicht davon kommen lassen: "Wenn du dich konzentriert hättest, wäre das nicht passiert!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Nick ein Missgeschick dieser Art passierte. In der "The Howard Stern Show" wurde der US-Amerikaner gebeten, alle seine Kinder aufzuzählen – nannte allerdings nur elf Namen. "Du hast Onyx Ice Cole ausgelassen", erinnerte ihn sein Gastgeber an seine etwa sieben Monate alte Tochter.

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Kindern

Getty Images Nick Cannon, Musiker

