Dieser "Bauer sucht Frau International"-Boy fliegt nach Date

Welcher Kandidat kann mit der Mistgabel überzeugen? Johannes Höfinger sucht in der Sendung Bauer sucht Frau International nach der großen Liebe. In der vergangenen Woche war er gleich vier Anwärtern begegnet und musste in Einzelgesprächen herausfinden, bei wem der Funke überspringt. Conor, Florian und Flo durften sich über eine Chance mit dem Model freuen, während Jan wieder seine Koffer packen musste. Diese Woche stehen wieder schwere Entscheidungen an: Welche Kandidaten konnten Johannes überzeugen?

Schon bei der Ankunft seiner drei potenziellen Partner verkündet der 26-Jährige, dass Flo bereits sicher ist, aber einer der anderen beiden den Hof leider verlassen müsse. Anschließend will er beim gemeinsamen Wegräumen des Pferdemists prüfen, ob Florian und Conor mit dem Leben auf dem Hof harmonieren. Obwohl Letzterer "sich gut geschlagen" habe und schon Erfahrung mit Pferden vorweisen konnte, entschied Johannes sich schließlich für seinen Konkurrenten: "Florian, dich würd' ich bitten, falls du willst, dass wir uns besser kennenlernen."

"Also ich verspür 'ne große Erleichterung und mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen", berichtet der Auserwählte. Conor ist währenddessen sichtlich enttäuscht und stellt klar: "Ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich hätte mir mehr erhofft, tatsächlich. Ich hätt' mir das sehr gewünscht."

