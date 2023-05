Eheprobleme? Britney Spears und Sam Asghari halten zusammen

Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) zeigen sich vereint! Bereits seit einigen Monaten gibt es immer wieder Spekulationen darüber, dass es in der Ehe der Sängerin und des Schauspielers kriseln soll. So wurden die beiden zwischenzeitlich sogar ohne ihre Eheringe gesichtet. Erst vor wenigen Tagen behaupteten Insider in einer Doku, dass es große Probleme in der Beziehung der "Toxic"-Interpretin gebe und diese sogar handgreiflich geworden sei. Das scheinen Britney und Sam jetzt mit einem gemeinsamen Auftritt bestreiten zu wollen.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 41-Jährige zusammen mit ihrem Gatten am Dienstag in Los Angeles unterwegs war. Gemeinsam fuhren sie in einem weißen Wagen durch die Nachbarschaft. Während der 29-Jährige sich auf das Fahren konzentrierte, spielte die zweifache Mutter mit ihrem Handy. Auch wenn die beiden keine Zärtlichkeiten miteinander austauschten, war von Streitereien nichts zu merken.

Auch Personen aus dem Umfeld des Paares bestritten vor wenigen Tagen gegenüber Daily Mail, dass es Eheprobleme gibt und Britney Sam geschlagen hat. "Britney ist Sam gegenüber nie körperlich gewalttätig geworden. Sie ist keine gewalttätige Person", betonte die Quelle und verriet zudem, dass die beiden zur Eheberatung gehen würden.

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf einem Event

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

