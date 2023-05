"Ekelhaft": Sam Asghari wettert gegen die neue Britney-Doku

Sam Asghari (29) ist gar nicht zufrieden mit der Darstellung seiner Frau! 2016 hatte er bei einem Musikvideo-Dreh Britney Spears (41) kennengelernt. Sechs Jahre später heirateten die beiden Turteltauben. Zuletzt besorgte die Sängerin ihre Fans aber immer wieder mit ihrem Social-Media-Auftritt. Heute wird auch noch eine neue Dokumentation über sie erscheinen, die wieder einige Details über ihre Vormundschaft ans Tageslicht bringen soll. Vorab kritisiert Sam die Doku jetzt scharf!

"Ich fand es absolut ekelhaft für die Leute, die in ihrem Leben waren, als sie selbst keine Stimme hatte", meckert er auf Instagram. Die Macher der Produktion hätten keine Ahnung, was wirklich geschehen sei – würden Britneys Geschichte aber verkaufen, als seien sie dabei gewesen. "Plötzlich, nach 15 Jahren, wenn sie frei ist, nach all dem Gaslighting, all den Dingen, die passiert sind – jetzt wollt ihr sie unter ein Mikroskop legen und ihre Geschichte erzählen?", echauffiert er sich.

Außerdem solle man sowieso nichts glauben, was die Presse über seine Ehefrau schreibe: "In neunundneunzig Prozent der Fälle handelt es sich um Clickbait, damit ihr klickt und sie Geld verdienen und diese Zeit ist vorbei." Bereits gegen die anderen Dokumentationen über Britney hatte Sam scharf geschossen.

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Juni 2004

Anzeige

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de