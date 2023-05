Ist Jörn Schlönvoigt nach Hanna-Trennung alleinerziehend?

Jörn Schlönvoigt (36) plaudert offen über das Co-Parenting mit Ex Hanna (27). Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der GZSZ-Star bekannt gegeben, dass er und das Model sich getrennt haben. Vier Jahre lang waren die beiden miteinander verheiratet – zuvor sind sie sogar Eltern geworden. Seit der Trennung ist die kleine Delia vor allem auf den Social-Media-Kanälen des Schauspielers zu sehen. Ist Jörn etwa allein für die Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter verantwortlich?

"Alleinerziehend bin ich ja nicht – es wird alles geteilt", stellt der 36-Jährige in einem Interview mit RTL klar. Doch wie klappt das Co-Parenting mit seiner Noch-Ehefrau Hanna? "Ich muss sagen, das geht mir sehr leicht von der Hand", teilt der Serienstar mit. Die kleine Delia mache es ihm aber auch einfach. "Ich habe ein Anfängerkind – also wirklich für Anfänger-Eltern", schwärmt Jörn. Durch das geteilte Sorgerecht freue er sich zudem über jeden Augenblick, den er mit seinem Nachwuchs hat. "Also man genießt die Zeit auf jeden Fall sehr intensiv", fasst er zusammen.

Doch das Ex-Paar verbringe für seine Tochter auch noch Zeit als Familie. So feierten Jörn und Hanna nicht nur Weihnachten gemeinsam, sondern auch ihren 27. Geburtstag. "Ich finde es einfach mal erfrischend schön, dass man sich einfach nach der Trennung auch verstehen kann und nicht nur über Anwälte spricht", hatte er Ende des vergangenen Jahres gegenüber Bild erklärt.

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und Tochter Delia kuscheln im Bett

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und Tochter Delia in Beverly Hills, 2022

Getty Images Hanna und Jörn Schlönvoigt im Juli 2018

