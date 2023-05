Prügelvorwürfe: Schießt Giulia Siegel gegen Verena Kerth?

Was möchte Giulia Siegel (48) hiermit sagen? Die Reality-TV-Bekanntheit ist eine gemeinsame Freundin von Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44). Um das Paar kursieren momentan eine Menge Negativschlagzeilen: Angeblich soll die Moderatorin den Musiker in letzter Zeit immer wieder körperlich angegriffen haben. Das dementierten die beiden aber erst kürzlich in einem Interview. Ihre Bekannte Giulia findet nun vielsagende Worte zu der Angelegenheit.

Angesprochen auf die aktuellen Schlagzeilen um Verena und Marc, reagiert die Kampf der Realitystars-Kandidatin gegenüber RTL folgendermaßen: "Ich hoffe, dass der Marc ganz, ganz schnell da rauskommt." Doch damit nicht genug: "Ich drücke ihm alle Daumen, denn der Mensch hat in sechs Monaten alles verloren, was er sich aufgebaut hat, wirklich alles."

Klingt fast so, als würde Giulia Verena und Marc ihre Story nicht ganz abkaufen. Die beiden hatten die Vorwürfe nämlich dementiert und Marcs Veilchen, mit dem er kürzlich gesichtet wurde, im RTL-Interview folgendermaßen erklärt: Es habe sich dabei angeblich um einen Sex-Unfall gehandelt.

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022 in München

Getty Images Giulia Siegel im Oktober 2022 in Berlin

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi

