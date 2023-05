Sherri Shepherd ruft zu Gebeten für kranken Jamie Foxx auf

Wie steht es um Jamie Foxx' (55) Gesundheitszustand? Mitte April hatten besorgniserregende Nachrichten die Runde gemacht: Während der Dreharbeiten für einen Film kam es bei dem Schauspieler zu einem Notfall und er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Lange Zeit war die Sorge um den "Django Unchained"-Darsteller groß, doch inzwischen soll er sich auf dem Weg der Besserung befinden. Seine Kollegin Sherri Shepherd (56) ruft nun dennoch zu Gebeten für Jamie auf!

"Er hat noch eine Menge zu bewältigen", teilt die 56-Jährige in der aktuellen Folge von "Sherri" ihren Fans mit. Die Schauspielerin hoffe, dass es dem Golden Globe-Gewinner bald wieder so gut gehe, dass sie gemeinsam eine Neuauflage der "The Jamie Foxx Show" starten können. "Er ist so lustig, also behaltet ihn in euren Gebeten, er hat noch viel vor sich!", betont die Komikerin.

Wie TMZ vor wenigen Tagen berichtete, befinde sich der 55-Jährige derzeit in einer Rehaklinik in Chicago. Das Zentrum soll vor allem auf Schlaganfälle, Hirn- und Rückenmarksverletzungen und auch Krebserkrankungen spezialisiert sein. Woran genau Jamie leidet, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx während einer Gala im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Sherri Shepherd, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de