Taylor Swifts Ex reagiert auf ihr "Back to December"-Remake!

Was sagt er dazu? Sängerin Taylor Swift (33) und Schauspieler Taylor Lautner (31) lernten sich 2009 am Set der Liebeskomödie "Valentine's Day" kennen und lieben. Ihre Romanze war allerdings nur von kurzer Dauer. In ihrem Song "Back To December" verarbeitet die Blondine die damalige Trennung von dem Twilight-Star. Kürzlich verkündete die "Shake It Off"-Interpretin, dass sie den Song jetzt neu aufnehmen wolle. Nun reagiert ihr Ex Taylor auf ihr "Back To December"-Remake!

Die Musikerin wird bald eine Neuaufnahme ihres dritten Studioalbums "Speak Now" veröffentlichen, die eine ihrer berühmtesten Trennungsballaden enthält. In der Talkshow "Today" äußerte sich der 31-Jährige nun zu dem Remake: "Ich denke, es ist ein großartiges Album – da bin ich mir sicher." Er fügte hinzu, dass seine gleichnamige Frau Taylor Dome sich überraschenderweise sehr auf die Veröffentlichung freut – sie soll zugegeben haben, ein echter Fan der Songwriterin zu sein!

Im Gegensatz zu vielen anderen ihrer Breakup-Songs entschuldigt sich die Blondine in dem besagten Hit bei Taylor dafür, wie ihre Beziehung zu Ende ging. Der Hottie stellte in der Gesprächsrunde Vermutungen auf, dass Taylors Verflossener John Mayer (45) allerdings den Zorn ihrer Fans abbekommen könnte. Denn in ihrem Hit "Dear John" greift die Beauty den massiven Altersunterschied zu dem "Gravity"-Musiker auf. "Ich bete für John", scherzte der "Twilight Saga"-Darsteller.

MEGA Taylor Swift und Taylor Lautner 2009 in Los Angeles

Getty Images Taylor Lautner und Taylor Dome im April 2022

Getty Images John Mayer und Taylor Swift

