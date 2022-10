Fans sind sicher: Taylor Swift rechnet mit Ex John Mayer ab

Bereut sie diese Beziehung? Sängerin Taylor Swift (32) überraschte im August auf den MTV Video Music Awards mit der Neuigkeit, dass sie wieder Musik rausbringen würde. Am 21. Oktober war es dann so weit: Die Blondine veröffentlichte ihr neues Album "Midnights". Eines der Lieder sorgt allerdings für Diskussionen. Ihre Fans sind sich sicher: Die Songwriterin teilt in diesem Track gegen ihren Ex John Mayer (45) aus!

Der Song "Would’ve, Could’ve, Should’ve" handelt von einer Beziehung, welche die 32-Jährige mit 19 Jahren führte. Die Fans erinnern sich sofort, dass Taylor zu diesem Zeitpunkt mit dem 13 Jahre älteren Sänger John Mayer zusammen war. Offenbar habe das Verhältnis mit dem US-Amerikaner sie negativ verändert. So lautet eine Zeile des Liedes: "Ich vermisse die, die ich einmal war." Besonders auffallend ist außerdem der Vers: "Gib mir meine Jugendjahre zurück, sie gehörten mir zuerst." Dieser könnte eine Anspielung darauf sein, wie weit es zwischen den beiden wohl ging.

Mittlerweile ist Taylor bereits seit sechs Jahren glücklich mit dem britischen Schauspieler Joe Alwyn (31) zusammen. Auch wenn die Turteltauben sich selten gemeinsam zeigen, seien sie sehr verliebt, wie eine Quelle im Juni The Sun mitteilte. Die Gerüchteküche brodelt heftig darüber, ob die beiden sogar schon verlobt sind.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards im August 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de