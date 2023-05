Verstörend: Jolina Mennen wurde transfeindlich angegriffen!

Das sind erschreckende Szenen! Jolina Mennen (30) machte sich als Teilnehmerin des diesjährigen Dschungelcamps in der deutschen TV-Landschaft einen Namen. Die Influencerin nutzt ihre Plattform, um ihre zahlreichen Social-Media-Follower auf wichtige Themen wie Akzeptanz und Gleichberechtigung aufmerksam zu machen. Nun ergab sich eine Situation, anhand welcher die Beauty demonstrieren möchte, dass es wichtig ist, für die eben genannten Themen einzustehen. Jolina wurde auf offener Straße transfeindlich angegriffen!

Via Instagram teilt die 30-Jährige einen Clip, in welchem sie aufs Schlimmste von einer anderen Frau beleidigt wird. Das Video untermalt die Brünette mit den Worten: "Heute ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie [...]. Sie hat mir vor die Füße gespuckt und wild rumgeschrien. Bestimmt 50 Leute sind an uns vorbeigelaufen und niemand hat etwas gesagt. Zivilcourage ist WICHTIG!" Das Social-Media-Sternchen betont aber zudem, dass die LGBTQ+-Community stets auf sich aufpassen solle.

Dass Jolina verbal attackiert wurde, muss wohl sehr hart für sie gewesen sein. Schließlich macht die Beauty derzeit ohnehin eine schwere Zeit durch, nachdem vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass sie und ihr einstiger Ehemann sich voneinander getrennt hatten. In Bezug darauf äußerte die Influencerin: "Ich bin auf der Suche nach Balance und zwischendurch falle ich beim Kippeln auch noch mal hin, aber ich denke, das gehört zum Leben dazu."

Jolina Mennen, Netz-Bekanntheit

Jolina Mennen, YouTuberin

Jolina und Florian Mennen

