Welle der Abschiede: Diese K-Pop-Stars müssen zum Militär!

In der K-Pop-Welt tut sich ordentlich was! Seit nun bereits einigen Jahren erfreut sich die flippige Musik aus Südkorea weltweit großer Beliebtheit. Gruppen wie BTS, Stray Kids, Seventeen, Blackpink oder auch die Neulinge wie NewJeans versorgen ihre Fans regelmäßig mit Songs, die absolutes Ohrwurm-Potenzial bieten. Doch einige Stars verschwinden auch für eine Weile – denn in Korea gilt die Wehrpflicht für Männer. Und aktuell verabschieden sich besonders viele K-Pop-Lieblinge in den Wehrdienst!

In den vergangenen Wochen hatten große Namen der koreanischen Musikszene ihren Aufbruch zum Militär bekannt gegeben. Allen voran: J-Hope von BTS – er war bereits am 17. April von seinen Kollegen Jimin, Jungkook (25), Suga (30), Jin (30), V und Namjoon verabschiedet worden. Doch auch Jinyoung von Got7 sagte seinen Fans in einem Brief vorerst Lebewohl – ebenso wie Minhyuk von MonstaX. Vor wenigen Tagen hatte dann auch Kai von der gefeierten K-Pop-Gruppe EXO schweren Herzens via Instagram seine Einberufung verkündet.

In tiefer Trauer befindet sich die K-Pop-Industrie zudem aktuell auch noch. Am 18. April war Moonbin (✝25), Sänger der Gruppe Astro, leblos in seinem Apartment aufgefunden worden. Woran der "Blue Flame"-Interpet letztlich starb, wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt – die Polizei vermutet jedoch, dass er Suizid begangen hat.

Anzeige

Instagram / jinyoung_0922jy Park Jinyoung im April 2022

Anzeige

Instagram / go5rae Lee Minhyuk im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / zkdlin Kai, Sänger der K-Pop-Gruppe EXO

Instagram / moon_ko_ng Moonbin im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de