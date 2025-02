J-Hope nimmt Fans in Doku mit in sein privates Zuhause

Der Sänger J-Hope (31) gewährt seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Laut allkpop wird der BTS-Star in der beliebten Reality-Show "I Live Alone" des südkoreanischen Senders MBC seine Erfahrungen als Alleinlebender teilen. In einem Teaser, der am 21. Januar ausgestrahlt wurde, stellte sich J-Hope schüchtern mit den Worten vor: "Ich bin J-Hope, und ich lebe seit sieben Jahren allein." Neben einem ersten Blick in seinen Alltag und sein Zuhause sorgt vor allem das Treffen mit dem Cartoonisten Kian84, einem regelmäßigen Showgast, für Aufregung. Kian84 hatte bereits 2021 erklärt: "Ich möchte J-Hope unbedingt treffen" – ein Wunsch, der nun drei Jahre später in Erfüllung geht.

Für J-Hope beginnt das neue Jahr mit einer Reihe aufregender Ereignisse. Der Sänger wird noch im Februar eine Welttournee starten und im Juli als Headliner beim Lollapalooza Berlin auftreten. Zudem steht im März die Veröffentlichung einer digitalen Single an. Die Vorfreude seiner Fans wurde kürzlich durch das YouTube-Video "J-Hope: Beginning of a New Dream" angeheizt, das ihn bei der Arbeit an neuer Musik in den USA zeigt. Hinter den Kulissen und auf der Bühne verspricht der BTS-Star also ein ereignisreiches Jahr, in dem er sowohl musikalisch als auch persönlich neue Wege einschlagen will.

Abseits des Rampenlichts gilt J-Hope mit bürgerlichem Namen Jung Ho-seok als einer der bescheidensten und bodenständigsten Mitglieder von BTS. Bereits in Interviews zeigte er sich offen über seine Liebe zur Ordnung und seine Leidenschaft für Mode – Einflüsse, die möglicherweise auch in seinem Zuhause zu entdecken sein werden. Die Begegnung mit Kian84 dürfte für J-Hope ebenfalls etwas Besonderes sein, denn als kreativer Kopf bewundert er selbst Künstler, die verschiedene Kunstformen miteinander verbinden. Fans weltweit können es kaum erwarten, ihn in der neuen Umgebung von "I Live Alone" zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM und J-Hope von BTS

Anzeige Anzeige

Getty Images J-Hope beim Lollapalooza in Chicago, 2022

Anzeige Anzeige