BTS' J-Hope hat eine skurrile Sammler-Angewohnheit

J-Hope (31), Mitglied der weltberühmten K-Pop-Band BTS, hat in einer Fernsehsendung eine kuriose Angewohnheit enthüllt: Er sammelt Soßen-Päckchen, die ihm mit Lieferessen zugeschickt werden. Bei seinem Auftritt in der Show "Please Take Care of My Refrigerator" Anfang März sprach der Sänger offen über diese Eigenart. "Es fühlt sich wie Verschwendung an, sie wegzuwerfen", erklärte er und brachte damit sowohl das Publikum als auch die Moderatoren zum Lachen. Besonders witzig wurde es, als er hinzufügte, aus den verschiedenen Päckchen kreative Soßen-Mischungen für seine Mahlzeiten zusammenzustellen. Die humorvolle Reaktion von Moderatorin Lee Eun-ji: "Ich schätze, so wird man weltberühmt – durch Sparsamkeit!"

Während der Episode wurde J-Hope zudem von den Star-Köchen der Show überrascht, die exklusiv mit Zutaten aus seinem eigenen Kühlschrank kochten. Besonders beeindruckt zeigte der Sänger sich von Sternekoch Yoon Nam No, den er schon lange bewundert. Er erzählte, wie sehr ihn Nam Nos Auftritte in der Kochsendung "Culinary Class Wars" faszinierten: "Ich war so begeistert, dass ich sogar darüber in den sozialen Medien gepostet habe." Doch in der Show erfuhr J-Hope amüsiert, dass der Chefkoch zwar die Band BTS kenne, ihn persönlich aber nicht sofort zuordnen konnte. Nam No erklärte lachend: "Ich habe ehrlich gesagt keinen Fernseher zu Hause. Bitte verzeiht mir."

Abseits seiner musikalischen Karriere und TV-Auftritte gilt J-Hope als echter Immobilien-Mogul unter den Stars. Der Sänger besitzt eindrucksvolle Objekte, darunter ein luxuriöses Penthouse im Afer Hangang und zwei Apartments im beliebten Trimage-Gebäudekomplex in Seoul. Sein Gesamtportfolio wird auf einen Wert von rund 17 Millionen Euro geschätzt. Trotz seines glamourösen Lebensstils beweist J-Hope mit seiner kuriosen Sammelleidenschaft, dass er auch eine bodenständige und eigenwillige Seite hat, die seinen Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Getty Images Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM und J-Hope von BTS

Getty Images J-Hope beim Lollapalooza in Chicago, 2022

