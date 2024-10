Fans happy: BTS' J-Hope steht kurz vor Militärentlassung

J-Hope (30), Mitglied der weltberühmten K-Pop-Gruppe BTS, steht kurz vor der Entlassung aus seinem Wehrdienst, den er derzeit in Südkorea absolviert. Nachdem er den Pflichtdienst im April 2023 angetreten hat, wird er nach Informationen von Allkpop voraussichtlich am 17. Oktober 2024 endlich wieder zurückkehren – ganz zur Freude seiner Fans. Seine Anhänger weltweit, insbesondere in seinem Heimatland, fiebern seiner Rückkehr nun gebannt entgegen und können sein Wiedersehen mit der Band kaum erwarten. Die Vorfreude ist groß, da J-Hope bereits als zweites von sieben Mitgliedern der Gruppe seinen Dienst beendet und somit der Tag näherrückt, an dem BTS wieder vollständig vereint sein wird.

Vor seiner bevorstehenden Entlassung hat J-Hope auf Weverse, der offiziellen Plattform von BTS, regelmäßig Updates geteilt. Mit großer Begeisterung zählt er die letzten Tage bis zu seiner Rückkehr und lässt die Fans an seiner Vorfreude teilhaben. Auch die Anhänger des BTS-Stars sehnen das Ende des Wehrdienstes herbei. "Bitte komm schnell zurück, wir vermissen dich!" und "Endlich, wir können es kaum erwarten, dich wiederzusehen!", lauten nur einige der liebevollen Fan-Kommentare. Auch seine Bandkollegen bereiten sich nun nach und nach auf das Ende ihres Militärdienstes vor. RM und V (28) werden voraussichtlich am 10. Juni 2025 entlassen, gefolgt von Jimin (28) und Jungkook (27) am 11. Juni 2025 und Suga (31) am 21. Juni 2025. Jin (31), das älteste Mitglied der Gruppe, trat seinen Dienst bereits vor J-Hope an und wird ebenfalls bald zurückkehren.

J-Hope, mit bürgerlichem Namen Jung Ho-seok, wurde am 18. Februar 1994 geboren und erlangte durch sein musikalisches Talent und seine einzigartige charismatische Ausstrahlung weltweite Anerkennung. Bekannt für sein strahlendes Lächeln und seine positive Energie, hat er eine besondere Verbindung zu den Fans aufgebaut. Neben seiner Arbeit in der Erfolgsband BTS hat er auch Solo-Projekte verfolgt und ist für sein Engagement in wohltätigen Zwecken bekannt. Seine Zeit im Militär hat ihm neue Erfahrungen und Perspektiven ermöglicht, die er sicherlich in zukünftigen Projekten einfließen lassen wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / uarmyhope J-Hope im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS im April 2022

Anzeige Anzeige