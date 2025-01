G-Dragon und Taeyang bringen Pariser Fans zum Ausrasten

Am 23. Januar wurde Paris zum Zentrum der K-Pop-Welt, als G-Dragon (36) und Taeyang von Big Bang, J-Hope (30) von BTS und Rosé (27) von Blackpink bei Le Gala des Pièces Jaunes auftraten. Laut Allkpop wurde das Wohltätigkeitskonzert von der französischen First Lady Brigitte Macron (71) und ihrer Stiftung Opération Pièces Jaunes organisiert. Die Künstler begeisterten das Publikum mit einer mitreißenden Live-Performance und machten das Event zu einem unvergesslichen Abend für die anwesenden Fans.

J-Hope eröffnete das Konzert mit energiegeladenen Auftritten zu Hits wie "MIC Drop" und "On The Street", bevor die weiteren Stars die Bühne übernahmen. G-Dragon und Taeyang, zwei Veteranen der K-Pop-Szene, brachten die Menge mit Songs wie "Power", "Home Sweet Home" und ihrem Duett "Good Boy" zum Toben. Taeyang sorgte zusätzlich mit seiner Ballade "Eyes, Nose, Lips" für emotionale Gänsehautmomente. Rosé, die als Solokünstlerin ebenfalls schon große Erfolge feiern konnte, präsentierte eine Auswahl aus ihrem Debütalbum "Rosie" und riss das Publikum mit Liedern wie "APT." und "Stay A Little Longer" mit.

Die Gäste des Abends zeigten sich begeistert von der beeindruckenden Bühnenpräsenz aller Performer. Die Einnahmen der Benefizveranstaltung kommen jungen Menschen in Krankenhäusern zugute. Die Gastfreundschaft Frankreichs und eine gute Sache als Anlass boten den Stars die perfekte Bühne, um ihre Leidenschaften vor internationalem Publikum zu teilen. Besonders G-Dragon und Taeyang gelten bereits seit Jahren als Pioniere des K-Pop und genießen auch in Europa Kultstatus. Der Konzertabend in Paris ließ jedoch nicht nur die Herzen der Fans höherschlagen, sondern stellte vor allem die Wohltätigkeit in den Mittelpunkt.

Instagram / uarmyhope J-Hope im Juni 2022

Getty Images Rosé auf der Fashion Week Paris im September 2024

