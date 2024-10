BTS: J-Hope wurde offiziell aus dem Militärdienst entlassen

Der K-Pop-Star J-Hope (30) von der weltweit erfolgreichen K-Pop-Band BTS hat am 17. Oktober seinen Wehrdienst in Südkorea erfolgreich abgeschlossen. An der Militärbasis der 36. Infanteriedivision in Wonju wurde er offiziell entlassen und von seinem Bandkollegen Jin (31) herzlich mit zwei großen Blumensträußen begrüßt. Zahlreiche Fans und Journalisten aus aller Welt waren vor Ort und bereiteten J-Hope einen herzlichen Empfang, um diesen besonderen Moment mitzuerleben.

J-Hope, der seit April des vergangenen Jahres als Ausbilder bei der 36. Infanteriedivision gedient hatte, freute sich und posierte für zahlreiche Fotos. Er trug seine Militäruniform und ein schwarzes Barett. Sein Bandkollege Jin erschien zu diesem Anlass in einem dunkelroten Anzug und einem weißen Hemd. Obwohl sein Management zuvor angekündigt hatte, dass es keine speziellen Feierlichkeiten geben würde, überraschte Jin ihn mit seinem unerwarteten Besuch auf der Militärbasis. Fans aus Ländern wie Japan, Italien und Brasilien hatten sich versammelt, um einen Blick auf die beiden Superstars zu erhaschen.

In Südkorea muss jeder Mann, der körperlich fähig ist, den 18-monatigen Militärdienst vor dem Erreichen des 28. Lebensjahres antreten. Jin ist als erstes BTS-Bandmitglied zum Militär gegangen und war im Juni dieses Jahres entlassen worden. Die anderen Mitglieder Suga (31), V (28), RM (30), Jimin (29) und Jungkook (27) leisten derzeit ihren Dienst noch ab. Doch BTS hatte bereits angekündigt, dass sie sich nach dem Abschluss des Wehrdienstes wieder treffen wollen. Fans der K-Pop-Gruppe hoffen darauf, dass es dann auch wieder neue Alben und Touren der Band geben wird.

Instagram / uarmyhope J-Hope im Juni 2022

Getty Images BTS, koreanische Band

