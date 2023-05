Jasmin Tawils Sohn Ocean soll in Deutschland gelandet sein

Das Drama um Jasmin Tawil (40) und ihren Sohn geht weiter. Seit Wochen polarisiert die Schauspielerin mit Negativschlagzeilen. Erst war sie wohl in Costa Rica verhaftet worden, war dann in die Psychiatrie eingewiesen worden und hatte immer wieder umstrittene Geschichten im Netz gepostet. Mitten im Drama wurde ihr Sohn Ocean in ein Kinderheim gebracht. Jasmins Vater Michael Weber meint, der Kleine komme nach Deutschland – Jasmin selbst widerspricht. Doch jetzt ist Ocean wohl doch in Deutschland gelandet!

Wie RTL berichtet, habe der Dreijährige in Costa Rica in Begleitung von Bundespolizisten ein Flugzeug bestiegen. Inzwischen sei er in Frankfurt gelandet. Jetzt soll Ocean angeblich erst mal in eine Pflegefamilie kommen. Doch wie es in den nächsten Wochen mit dem Sorgerecht aussieht, bleibt weiterhin unklar.

Denn Oceans Opa hofft darauf, seinen Enkel in seine Obhut nehmen zu dürfen. "Mittlerweile war ich auch bei der zuständigen Richterin des Vormundschaftsgerichts in Berlin und mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich das Sorgerecht bekomme", erklärte Michael gegenüber dem Sender. Gestern behauptete Jasmin allerdings, dass ihr Kind zu dessen Vater kommen soll.

Getty Images Jasmin Tawil im Jahr 2020

Getty Images Jasmin Tawil, 2007

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

