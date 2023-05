Michael Wendler kuschelt mit schwangerer Laura im neuen Haus

Da lassen es sich zwei aber ganz schön gut gehen! Ex-Partyschlager-Star Michael Wendler (50) und seine Frau Laura Müller (22) erwarten momentan ihr erstes Baby. Vor Kurzem verkündete die Influencerin, dass ihre Schwangerschaft quasi auf der Zielgeraden ist. Das hält die werdende Mama allerdings nicht davon ab, ihre Fans weiterhin auf OnlyFans mit nackter Haut zu versorgen. In ihrem neuen Haus genießen Laura und der Wendler nun die Sonne Floridas!

Auf Paparazzi-Aufnahmen, die Bild vorliegen, schwebt das Paar offenbar im absoluten Liebesglück. Auf der Terrasse ihres neuen Hauses kuschelt die Schwangere glücklich lachend mit ihrem Liebsten. Auch das Sonnenbaden lassen sich die beiden Turteltauben auf dem Wassergrundstück nicht nehmen. Auf weiteren Schnappschüssen laufen Laura und Michael in Badeklamotten und mit einem Handtuch zurück ins Haus.

Wie RTL zuvor berichtete, soll das neue Zuhause der Wendlers weit über eine Million Dollar gekostet haben – und das, obwohl Michael in seiner Heimat ungefähr so viel an Schulden angehäuft haben soll. Wie er sich trotzdem diesen Luxus finanziert, ist also unklar. Womöglich leistet aber auch Lauras Karriere auf OnlyFans ihren Beitrag dazu.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im April 2023

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, September 2022

