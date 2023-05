Shakira und Gisele Bündchen haben Dinner-Date mit Kindern!

Diese Singleladys halten zusammen! Die "Waka Waka"-Interpretin Shakira (46) hatte sich im vergangenen Jahr nach elf gemeinsamen Jahren von dem Fußballstar Gerard Piqué (36) getrennt. Auch Gisele Bündchen (42) war mit einem Profi-Sportler liiert gewesen– doch im Oktober 2022 hatte das Model nach 13 Jahren Ehe die Scheidung von NFL-Star Tom Brady (45) eingereicht. Nun wurden Shakira und Gisele bei einem gemeinsamen Abendessen mitsamt ihrer Kinder gesehen!

Die kolumbianische Sängerin hatte sich am Dienstag mit dem brasilianischen Supermodel im Makoto Restaurant in Miami getroffen. Wie TMZ berichtet, sei Shakira mit ihren Söhnen Sasha (8) und Milan (10) zuerst im Lokal eingetroffen. Wenige Minuten später sei der "Victoria's Secret"-Engel mit ihren Kindern Vivian (10) und Benjamin (13) eingetroffen. Die Stars haben Platten für den ganzen Tisch bestellt, die sie sich geteilt haben.

Während das Verhältnis von Shakira und Gerard angeblich unter keinem guten Stern steht, hatte Tom der Mama seiner Kinder am Muttertag einen Post gewidmet und ihr gedankt. "Danke an euch alle für eure Liebe, euer Mitgefühl und eure Freundlichkeit und dafür, dass ihr so ein tolles Beispiel für all unsere Kleinen seid", schrieb er zu Instagram-Bildern von Frauen aus seiner Familie.

MEGA Sasha, Shakira und Milan Piqué Mebarak am Flughafen

Getty Images Shakira beim Cannes Filmfestival 2022

Instagram / tombrady Gisele Bündchen mit ihren beiden Kindern

