Sylvester Stallone stichelt gegen "The Kardashian"-Show!

Seine Show ist einfach besser! Sylvester Stallone (76) feiert die Premiere seiner eigenen Realityshow. Gemeinsam mit seiner Frau Jennifer Flavin (54) und den drei Töchtern Sophia Rose Stallone (26), Sistine Rose Stallone (24) und Scarlet Rose Stallone (20) stellt er sich alltäglichen Problemen und den Beziehungen seiner Kinder. Schon vor Beginn der Show wird die Satllone-Familie mit den Kardashians verglichen. Der Schauspieler selbst sieht keine Konkurrenz: Er und seine Familie seien nämlich viel authentischer.

Gegenüber Entertainment Tonight hat der 76-Jährige über sein erstes Reality-TV Format gesprochen. Er möchte The Kardashians gar nicht kopieren, sondern eine eigene Art des Formats zeigen. "Es geht bei 'The Family Stallone' darum, authentisch zu sein", erzählte der "Rocky"-Darsteller. Auch seine Tochter Sistine hat sich zu dem Vergleich geäußert. "Sie haben es so richtig gemacht. Es funktioniert bei ihnen und es hätte keinen Sinn, sie zu kopieren", erklärte sie.

Die Stallone-Familie stellte zudem klar, dass die Show eher wie eine Doku-Serie aufgebaut ist. Mit einer Reality-Show hat die Sendung viel Ähnlichkeit, soll aber mehr die Wirklichkeit zeigen. "Ich wollte nicht, dass es inszeniert ist", sagte Jennifer. Für Sylvester war es vor allem wichtig, seine wundervolle Familie der Welt zu präsentieren. "Ich liebe meine Töchter, ich liebe meine Frau, und das wollte ich teilen", schwärmte er.

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin mit ihren Töchtern Sistine und Sophia

Getty Images Sylvester Stallone und seine Ehefrau Jennifer Flavon mit ihren drei Töchtern, 2016

Getty Images Sylvester Stallone und seine Familie im Mai 2023

