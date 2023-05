Vor Konzert: Heidi Klum, Tom und Bill mit Polizei unterwegs

Alles klar, Herr Kommissar! Bill (33) und Tom Kaulitz (33) touren aktuell mit Tokio Hotel durch Deutschland. Gemeinsam mit ihren Bandkollegen Georg Listing (36) und Gustav Schäfer (34) gaben sie am Mittwoch ein Konzert in Leipzig. Auch Toms Frau Heidi Klum (49) war mit von der Partie und unterstützte die Band im Hintergrund. Doch vor dem Konzert hatten Bill, Tom, Gustav, Georg und Heidi einen besonderen Termin!

In ihren Instagram-Storys posten Heidi und Bill fleißig Eindrücke von ihrem Besuch bei der sächsischen Bereitschaftspolizei – in Uniform! Besonders der Sänger scheint angetan zu sein – zu einem Foto, auf dem er sein Handy in der Hand hält, schreibt er: "Ich, wie ich all den heißen Polizisten meine Handynummer gebe." Auch Heidi lässt sich nicht lumpen und postet ein verführerisches Video mit Sonnenbrille und Dienstmütze.

Der Grund für ihren Besuch waren Aussagen der Zwillinge in ihrem Podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood. Darin hatten sie ausgeplaudert, dass sie gerne zur Polizei gegangen wären, hätte die Karriere als Musiker nicht geklappt. Wie Bild berichtet, bekam das das Social-Media-Team der Polizei mit und lud die Band und Heidi ein.

Instagram / https://www.instagram.com/heidiklum/ Heidi Klum posiert mit Polizeimütze

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Mai 2023

RTL / Robert Grischek Werbebild zu "That's My Jam" mit Bill und Tom Kaulitz

