Antonia Elena rutschte durch ihre Mutter in die Essstörung

Antonia Elena gibt intime Details preis. Die Fitness-Influencerin spricht immer wieder offen über ihre Essstörung. Jahrelang litt die Blondine unter Magersucht und war dadurch stark untergewichtig. Die Erkrankung wurde irgendwann so schlimm, dass die Blondine zudem noch Bulimie entwickelte. Inzwischen hat die Verlobte von Christian Wolf die Symptome ihrer Krankheit überstanden – doch wie kam es überhaupt zu Antonias Essstörung?

Gegenüber Bild erinnert sich die Beauty an Kommentare ihrer Mutter zurück, die sie als Teenagerin hören musste. "Du musst aufpassen, sonst gehst du auf wie ein Hefekloß", gibt Antonia die Worte wieder. Dabei habe ihre Mutter auch immer wieder in ihren Arm oder den Bauch gekniffen. Durch diese und weitere Kommentare sei in Antonia der Glaubenssatz "Wenn ich nicht schlank bin, bin ich nicht gut genug" entstanden. So habe sich die Krankheit über einen sehr langen Zeitraum hinweg entwickelt.

Auch in einem YouTube-Video mit ihrem Freund sprach sie schon einmal über ihr gestörtes Essverhalten. Damals erklärte Antonia, wie sie sich selbst zum ersten Mal zum Erbrechen brachte: "Auf die Idee kommst du, wenn du deine Magersucht nicht mehr aufrechterhalten kannst und Hunger hast. Du kannst diesem Nicht-Essen nicht mehr standhalten. Du hast Hunger ohne Ende!"

