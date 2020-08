Was steckt hinter der Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme von Caro und Andreas Robens? Neben TV-bekannten Pärchen wie Denise Kappés (30) und Henning Merten oder Annemarie Eilfeld (30) und ihrem Verlobten Tim Sandt treten die beiden Goodbye Deutschland-Stars zur diesjährigen Staffel des Reality-Formats an. Die Dreharbeiten haben bereits im Juni stattgefunden und sind inzwischen beendet. Wenige Wochen nach ihrem Aufenthalt in der Promi-WG sprechen die Wahl-Mallorquiner Caro und Andreas nun ganz ehrlich über die hauptsächliche Motivation für ihre Realityshow-Teilnahme: Sie haben vor allem wegen der Gage an dem TV-Experiment teilgenommen!

In der "Goodbye Deutschland"-Sonderausgabe "Viva Mallorca!" erklärte Caro: "Es ist Schwachsinn, zu sagen, wir haben nur mitgemacht wegen der Erfahrung oder weil wir nichts zu tun hatten. Natürlich auch, weil das Geld verdammt gut zu gebrauchen war." Außerdem habe sie herausfinden wollen, ob sie den Herausforderungen – wie zum Beispiel das Übernachten mit 16 fremden Personen unter einem Dach oder die zahlreichen Challenges – gewachsen sei.

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage geht es den beiden Bodybuildern finanziell nicht besonders gut. Wegen des Lockdowns, der in an vielen Orten in Spanien von Mitte März bis Mitte Juni reichte, mussten sowohl ihr Solarium, ihr Fitnessstudio als auch ihr Bistro geschlossen bleiben. Auch nach der Wiedereröffnung habe sich ihre finanzielle Lage nicht sonderlich verbessert: Durch ihre siebenwöchige Abwesenheit wegen der Sommerhaus-Dreharbeiten hätten sie Kunden verloren. "Die müssen wir jetzt wieder neu aufbauen. Es ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du nicht da bist", schilderte Caro.

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, "Goodbye Deutschland"-Stars

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens im Mai 2020 auf Mallorca



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de