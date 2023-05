Heiß! Megan Fox zeigt sich im transparenten Look auf Event

Megan Fox (37) zeigt, was sie hat. Die Schauspielerin ist bekannt dafür, sich bei Veranstaltungen gerne mal in sexy Outfits zu zeigen. Doch erst vor wenigen Tagen machte sie öffentlich, dass sie sich selbst gar nicht so heiß findet. Die Transformers-Darstellerin leide unter Körperdysmorphie und könne ihren Body nicht leiden. Dennoch schafft es die dreifache Mutter immer wieder einen augenscheinlich selbstbewussten Auftritt auf dem Red Carpet hinzulegen. Auch jetzt zeigt sich Megan wieder in einem sexy Look und begeistert damit ihre Fans!

Fotografen lichteten die 37-Jährige am Donnerstag bei einem Event ab. In einem hautengen schwarzen Dress brachte sie sicher den ein oder anderen zum Staunen. Ein besonderer Hingucker war dabei das Oberteil des Kleides: Dieses bestand aus einem transparenten Stoff und gab somit ihre durchtrainierte Körpermitte preis. Ihre Brust wurde lediglich vom Saum der Robe, welcher blickdicht war, bedeckt.

Auch ihr Verlobter Machine Gun Kelly (33) wohnte der Veranstaltung bei. Zwar posierte das Paar nicht gemeinsam auf dem roten Teppich für die Fotografen, doch abseits zeigten sie sich Arm in Arm. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte über ein Liebes-Aus gegeben. Doch wie verschiedene Insider verrieten, halten Megan und der Musiker trotz so mancher Probleme weiter an ihrer Beziehung fest.

Getty Images Megan Fox, Mai 2023

Getty Images Megan Fox, Filmstar

ActionPress Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2023

