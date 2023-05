Wenig Selbstbewusstsein: Megan Fox kämpft mit Unsicherheiten

Sie spricht ein weiteres Mal über ihre Unsicherheiten! Megan Fox (37) beweist auf dem Red Carpet stets, was für ein absoluter Hingucker sie ist. In engen Kleidern posiert sie scheinbar selbstbewusst vor jeder Kamera. Von amerikanischen Magazinen wurde die Schauspielerin schon des Öfteren als attraktivste Frau betitelt. Für viele Fans ist das Model demnach ein absolutes Vorbild. Megan selbst hat ihren Körper aber nie geliebt.

Megan kämpft schon seit Kindheitstagen mit ihrem Körper. "Ich leide unter Körperdysmorphie. Ich sehe mich nie so, wie andere Menschen mich sehen", erzählte das Model in einem Interview mit Sports Illustrated. "Es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper geliebt habe, niemals", fügte sie hinzu. Es sei für die 37-Jährige eine nie endende Reise.

Bereits im Jahr 2021 hatte sie über ihre Körperunsicherheiten in der Öffentlichkeit gesprochen. In einem gemeinsamen Interview mit On-off-Freund Machine Gun Kelly (33) hatte sie ebenfalls von ihrer Körperdysmorphie erzählt. "Ich habe eine Menge tiefer Unsicherheiten", hatte sie gegenüber der British GQ Style gebeichtet.

Getty Images Megan Fox bei den Billboard Music Awards 2022

Getty Images Megan Fox bei der Premiere von "Machine Gun Kelly's Life In Pink"

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

