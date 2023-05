Mama nach einer Fehlgeburt: Jessie Js Sohn ist endlich da!

Willkommen auf der Welt! Im Januar dieses Jahres hatte Jessie J (35) tolle Neuigkeiten zu verkünden: Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Basketballspieler Chanan Colman, erwartet sie ihren ersten Nachwuchs. Sogar das Geschlecht hat die Sängerin schon verraten: Es wird ein Junge! Für die "Price Tag"-Interpretin geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung – 2021 hatte sie nämlich eine Fehlgeburt erlitten. Jetzt ist pures Glück in der Luft: Jessies Baby ist da!

In ihrer Instagram-Story verriet der Popstar: "Vor einer Woche hat sich mein ganzes Leben verändert. Mein Sohn kam auf diese Welt und mein Herz wurde doppelt so groß!" Jessie könne ihr Glück kaum fassen. "Ich fliege in Liebe. Er ist magisch", schwärmt die frischgebackene Mama. Sowohl ihr als auch dem Neugeborenen gehe es gut. "Ich sauge jede Sekunde in mich auf und kann immer noch nicht glauben, dass er real ist", lässt Jessie ihre Fans an ihrer Gefühlslage teilhaben.

Die Powerfrau spricht den Fans ihre Dankbarkeit aus: "Für alle, die meine Reise bis zu diesem Moment verfolgt haben, danke ich euch für eure anhaltende Liebe und Unterstützung." Sie werde wieder aktiv auf Instagram sein, wenn sie sich bereit dazu fühle.

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

John Williams / Avalon / ActionPress Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J im Mai 2023

