Kurz vor Geburt: Jessie J zeigt stolz ihren XXL-Babybauch!

Ist es bald endlich so weit? Jessie J (35) überraschte ihre Fans im vergangenen Jahr mit zuckersüßen Neuigkeiten: Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Basketball-Star Chanan Safir Colman, erwartet die Sängerin derzeit ihr erstes Kind. Allzu lange muss sich die Britin wohl auch nicht mehr auf ihr Söhnchen gedulden – wie Jessie nun mit einem niedlichen Post im Netz beweist, ist ihr Bauch schon kugelrund!

Mit ihren rund 13 Millionen Instagram-Fans teilt die werdende Mama nun ein kleines Schwangerschaftsupdate in ihrer Story. Dabei präsentiert Jessie total happy ihre wachsende Babykugel, die sie mit einem bauchfreien Oberteil in Szene setzt. So kurz vor der Geburt lässt sie es wohl ganz entspannt angehen: Zu dem lockeren Shirt trägt die Beauty eine weite schwarze Jogginghose und einen Sport-BH.

Die "Price Tag"-Interpretin wird ihren Sohnemann offenbar auch schon in den kommenden Wochen auf der Welt begrüßen dürfen: "Ich verrate meinen Geburtstermin nicht, aber ich bin eindeutig nicht mehr weit davon entfernt", berichtete sie vor wenigen Tagen gegenüber Mirror und fügte voller Vorfreude hinzu: "Ich fühle mich gut, manchmal ein bisschen unwohl, aber trotzdem absolut bereit."

Anzeige

Getty Images Jessie J bei den Brit Awards 2023

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J und Chanan Colman in der Karibik

Anzeige

John Williams / Avalon / ActionPress Jessie J, Sängerin

Anzeige



