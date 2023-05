Schwesterliebe: Kim und Khloé Kardashian feiern auf Konzert

Kim (42) und Khloé Kardashian (38) haben Spaß zusammen. Viele Jahre drehten die beiden Schwestern zusammen ihre Realityshow Keeping up with the Kardashians. Mittlerweile stehen sie mit der ganzen Familie für den Ableger The Kardashians vor der Kamera. Dass der Familienzusammenhalt bei dem berühmten TV-Clan groß ist, beweisen sie immer wieder. Und auch jetzt lassen Khloé und Kim es gemeinsam richtig krachen.

Bei Instagram nimmt Kim ihre Follower mit auf einen Trip nach Las Vegas. Im Privatjet ging es mit einer Truppe Mädels und auch ihrer Schwester Khloé in die Wüstenstadt. Die beiden Realitystars besuchten gemeinsam ein Konzert des Sängers Usher (44) und feierten da offenbar wild. Der Musiker stattete den prominenten Gästen im V.I.P.-Bereich direkt an der Bühne sogar einen Besuch ab. "Wir haben es endlich geschafft. Vegas-Nächte sind manchmal gut für die Seele", schwärmt Kim von dem besonderen Abend.

Im Netz zeigt Kim immer wieder, wie lieb sie ihre jüngere Schwester hat. So hatte sie vor einigen Wochen ein niedliches Kinderfoto gepostet, auf dem sie selbst lächelt, während die kleine Khloé weint. "Das ist mein allererstes Selfie, das ich jemals gemacht habe und es ist mit meiner Koko", hatte die 42-Jährige gemeint. Zum Vergleich hatte sie noch ein Foto von heute geteilt, auf dem die beiden fröhlich lachen.

Instagram / kimkardashian Kim und Khloé Kardashian mit Usher und ihren Freundinnen im Mai 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2023

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian und Kim Kardashian in jungen Jahren

