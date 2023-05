Sexy: Elle Fanning trägt ein Kleid aus silbernen Federn

Was für ein Kleid! Elle Fanning (25) ist für ihre außergewöhnlichen Looks bekannt. Im vergangenen Monat wurden die The-Daily-Front-Row-Fashion-Awards zum siebten Mal in Los Angeles verliehen. Die "Maleficent"-Darstellerin posierte dort in einem weißen, langärmeligen Oberteil, das sie mit einer schwarzen Hose kombinierte. Auf ihren neusten Schnappschüssen im Netz trägt die Blondine nun wieder ein ziemlich außergewöhnliches Kleid, das tief blicken lässt.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin einige Bilder in einem gewagten Dress. Es bestand aus metallischen Nippel-Pasties und silbernen Federn, während es von einer einfachen Metall-Halskette gehalten zu werden schien. Die 25-Jährige hielt den Rest ihres Looks auf ein Minimum beschränkt: Sie trug ein Paar silberne Stiletto-Mules und ihre blonden Haare glatt. Sie posierte am Hafen und in der Abenddämmerung und entschied sich für ein dezentes Make-up.

Die Golden-Globe-Gewinnerin enthüllte kürzlich, dass sie derzeit Single ist. Dennoch erklärte die Schönheit gegenüber Harpers Bazar: "Aber ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Ich glaube an Liebe auf den ersten Blick. Nennt mich verrückt, aber ich glaube an diese Dinge. Ich habe das Gefühl, dass es mein Schicksal ist."

Instagram / ellefanning Elle Fanning, Schauspielerin

Instagram / ellefanning Elle Fanning, Mai 2023

Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin

