Elle Fanning und Freund Gus Wenner feiern Red-Carpet-Debüt!

Ihre Liebe ist offiziell! Die Schauspielerin Elle Fanning (25) hatte sich im April vergangenen Jahres von ihrem langjährigen Freund Max Minghella (38) getrennt. Nach dem Liebes-Aus wurde die "Maleficent"-Darstellerin bereits im November mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen. Die Beauty wurde damals Hand in Hand mit Gus Wenner in New York City abgelichtet. Bei den Golden Globes hat sie nun einen besonderen Auftritt hingelegt: Elle feierte mit Gus das gemeinsame Debüt auf dem roten Teppich!

Am Montag waren die 25-Jährige und der 38-Jährige bei der Preisverleihung zu Gast – und machten ihre Liebe damit öffentlich. Sie wählte ein champagnerfarbenes bodenlanges Ballkleid, das am Dekolleté mit einer Schleife verziert war, wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen. Ihr Partner entschied sich für einen eleganten schwarzen Smoking. Für die Kameras posierte das verliebte Paar Arm in Arm.

Im Rahmen dieser Veranstaltung durfte sich Elle über ihre dritte Golden-Globe-Nominierung freuen: Sie war als beste Hauptdarstellerin in einer TV-Serie für ihre Verkörperung der russischen Zarin Katharina in "The Great" nominiert gewesen. Am Ende nahm die Schauspielerin Ayo Edebiri die Trophäe in dieser Kategorie mit nach Hause.

Getty Images Max Minghella und Elle Fanning im Dezember 2022

Getty Images Gus Wenner, Unternehmer

Getty Images Elle Fanning, Januar 2024

