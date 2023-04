Elle Fanning und Co.: Diese Stars strahlen bei Fashion-Award

Die Stars haben sich mal wieder herausgeputzt! Bei der Preisverleihung der Fashion Awards von The Daily Front Row werden jährlich die Visionäre der Modebranche gefeiert. Am vergangenen Wochenende wurden nun die The-Daily-Front-Row-Fashion-Awards zum siebten Mal in Los Angeles verliehen, wobei unter anderem Bradley Kenneth und Dani Michelle geehrt wurden. Zu diesem besonderen Anlass präsentierten Elle Fanning (25), Gwyneth Paltrow (50) und Co. mal wieder ihre schönsten Looks!

Das zeigen jetzt die Bilder vom Red Carpet: Die "Maleficent"-Darstellerin posierte in einem weißen, langärmeligen Oberteil, das sie mit einer schwarzen Hose kombinierte. Gwyneth präsentierte hingegen ihre Bauchmuskeln in einer nudefarbenen Kombination aus einem durchsichtigen Oberteil und einer Hose aus einem fließenden Stoff. Mit baumelnden Perlenohrringen und einem eleganten Pferdeschwanz machte die 50-Jährige ihren Look komplett.

Doch auch Alessandra Ambrosio (42) konnte sich sehen lassen: Das Model wählte für seinen Auftritt auf dem roten Teppich ein weißes, leicht transparentes Kleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Schlitz. Die 42-Jährige vervollständigte ihren Look mit einem Paar silberfarbenen Sandaletten und einer glitzernden Clutch. Zudem sorgten Lukas Gage (27) und sein Verlobter Chris Appleton (39) für einen Wow-Moment: Der Schauspieler trug einen schwarzen Smoking, während es ihm sein Liebster – allerdings in einer weißen Version des Outfits – gleichtat.

