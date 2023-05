So rechtfertigt Bachelor-Lisa den Kuss in Wiedersehens-Show

Warum konnten David Jackson und Lisa Mieschke ihren Kuss nicht zurückhalten? Der Bachelor hatte sich im diesjährigen Finale eigentlich für Angelina Utzeri entschieden. Die Zweitplatzierte Lisa wollte ihm aber nicht aus dem Kopf gehen. In der Wiedersehens-Show verkündete der Influencer dann, dass er jetzt sogar mit ihr zusammen ist. Er knutschte Lisa ab – direkt vor den Augen seiner Verflossenen. Musste das sein?

In ihrer Instagram-Story erklärte Lisa, dass die Wiedersehens-Show mehrere Monate nach dem Finale aufgezeichnet worden war. Sie selbst hatte die letzte Folge zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal gesehen, sodass alle Emotionen im Zuge ihres Rauswurfs wieder hochgekommen seien: "David wusste einfach, wie belastend diese Situation für mich ist und wie schwer das ist, da dann jetzt auch zu sitzen und sich das angucken zu müssen." Der Kuss sei in diesem Moment eine aufmunternde Geste gewesen: "Weil er mir damit zeigen wollte, dass alles gut ist und er mich unterstützt. Das sollte in keiner Weise irgendwie verletzend, respektlos oder Sonstiges gegenüber Angelina sein." Der Kuss habe lediglich dazu gedient, ihr in dieser Situation mehr Halt zu geben. Dass Angelina währenddessen direkt neben ihnen saß, sei so vorgegeben gewesen.

Um Angelina nicht zu verletzen, hatte sich David bereits vor der Show mit ihr getroffen, um ihr von seinem Beziehungsstatus zu erzählen. Ihr Verhältnis zu Lisa hat das offenbar nicht beeinflusst. "Wir sind im Guten auseinander. Ich bin nach der Show noch mal zu ihr hin. Ich habe mich bedankt, was sie zu mir gesagt hat oder was sie zu uns gesagt hat", erinnerte sich Letztere.

