Wie geht es ihm? Jamie Foxx' Tochter vor Reha gesichtet

Jamie Foxx (55) wird weiterhin von seinen Liebsten unterstützt! Im April war der Schauspieler aufgrund eines medizinischen Notfalls in eine Klinik gebracht worden. Was ihm genau fehlte, weiß man bisher noch nicht. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der "Django Unchained"-Darsteller aus dem Krankenhaus entlassen wurde und sich seitdem in der Reha befindet. Jamies Familie ist weiterhin an seiner Seite: Denn seine Tochter wurde vor der Einrichtung gesichtet.

Auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, ist Corinne Foxx (29) vor der Einrichtung in Chicago zu sehen. Gemeinsam mit ihrem Freund Joseph Hooten besuchte die Schauspielerin am Sonntag ihren Vater. Auch Jamies jüngste Tochter Annalise (14) stattete dem 55-Jährigen einen Besuch ab – mit ihrer Mutter Kristin wurde sie vor dem Rehazentrum abgelichtet.

Vor einigen Tagen hatte sich Corinne an die Öffentlichkeit gewandt und verkündet, dass Jamie aus der Klinik entlassen wurde. "Mein Vater ist seit Wochen aus dem Krankenhaus und erholt sich", verriet die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Außerdem bedankte sie sich für den Support: "Danke an alle für die Gebete und die Unterstützung."

Getty Images Jamie Foxx mit seiner Tochter Corinne bei den iHeartRadio Music Awards 2019

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx mit seinen Töchtern Corinne (l.) und Annalise (r.)

Getty Images Corinne und Jamie Foxx bei der Premiere von "Below the Belt"

