Süße Neuigkeiten aus Großbritannien! Im Sommer hatte Boris Johnson (57) seinen Fans mitgeteilt, dass er sich erneut über Nachwuchs freuen darf: Der britische Premierminister und seine Frau Carrie erwarteten ihr zweites gemeinsames Kind – nur gut ein Jahr nach ihrem ersten Sprössling. Nun war der große Tag für das britische Pärchen gekommen: Ihr Baby ist auf der Welt – es ist ein kleines Mädchen!

Das teilte das Duo nun in einem offiziellen Statement mit, das unter anderem The Sun vorliegt. Darin heißt es: "Premierminister Boris Johnson und seine Frau Carrie haben heute die Geburt eines gesunden Mädchens in einem Londoner Krankenhaus zu verkünden!" Der Mutter und dem Kind gehe es gut – zudem bedankte sich das Paar bei dem Entbindungsteam.

Für Boris ist die Ehe mit Carrie bereits seine dritte. Vor ihr war der Politiker mit der Journalistin Allegra Mostyn-Owen verheiratet gewesen. 1993 ließ sich das Paar scheiden – noch im selben Jahr schritt Boris mit Marina Wheeler vor den Traualtar. Die Ehe wurde 2020 offiziell geschieden.

Getty Images Boris Johnson und seine Frau Carrie Symonds, Oktober 2019

Getty Images Carrie und Boris Johnson an ihrem Hochzeitstag im Mai 2021

Chris Jackson/Getty Images Boris Johnson und Carrie Symonds zum National Service of Remembrance 2020

