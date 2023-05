Daniel Brühl erstmals in der Rolle Karl Lagerfelds gesichtet

Daniel Brühl (44) ist auf der Überholspur! Mit seiner Rolle im Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" konnte der deutsch-spanische Schauspieler Filmfans auf der ganzen Welt begeistern. Der Film schrieb Geschichte, denn er wurde mit ganzen vier Oscars ausgezeichnet! Seine nächste große Rolle hat der Marvel-Star nun auch schon angetreten: Er wird die Mode-Ikone Karl Lagerfeld (✝85) in einer Disney-Serie spielen. Nun wurde Daniel zum ersten Mal in der Rolle des legendären Modedesigners gesichtet!

In Paparazzi-Aufnahmen sieht man den Hollywoodstar erstmalig bei den Dreharbeiten für "Kaiser Karl". In einem schicken Anzug, mit einem eleganten Pferdeschwanz und nicht – zu vergessen – der markanten Sonnenbrille, sieht Daniel dem Modeschöpfer zum Verwechseln ähnlich. Mit einem strengen Gesichtsausdruck winkte der "Rush"-Star mit der Hand und stellte sich für die Aufnahme vor einen Oldtimer. Seine Körperhaltung ist immer aufrecht und erhaben – ganz wie bei Karl.

Die Serie spielt in Paris in den 1970er Jahren, als Lagerfeld in der französischen Modeszene Fuß fasste. Laut Drehbuch wird "Kaiser Karl" die Geschichte des 38-jährigen Hamburgers erzählen, der danach strebt, der berühmteste französische Modedesigner zu werden. Die Serie soll Clan-Rivalitäten und Ego-Kämpfe, Partys und Dekadenz, tragischer Liebesaffären und großartiger Freundschaften thematisieren.

Getty Images Daniel Brühl, Edward Berger, Malte Grunert, Albrecht Schuch und Felix Kammerer bei den Oscars 2023

Getty Images Designer Karl Lagerfeld 2008

Getty Images Daniel Brühl, Schauspieler

