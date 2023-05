Kathrin Menzinger meint: Darum gewann Anna bei "Let's Dance"

Kathrin Menzinger (34) weiß, warum Anna Ermakova (23) das Let's Dance-Publikum begeisterte. Mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) konnte die Tochter von Boris Becker (55) die Herzen der Fans während der gesamten Staffel erobern. Mit ihrem Tanztalent begeisterte sie aber auch die Jury und bekam nicht nur einmal die vollen 30 Punkte. Am Ende reichte es sogar für den Sieg. Kathrin verrät Promiflash, womit Anna überzeugte.

Gegenüber Promiflash erklärt Kathrin, was Anna von den anderen Stars bei "Let's Dance" unterschied. "Jeder hat alles gegeben. Bei Anna war es so, dass man sie vorher nicht wirklich gekannt hat und Deutschland hat sich in sie verliebt", findet die Profitänzerin. Sie habe sich zwar von Anfang an vorstellen können, dass die Studentin es zum Sieg schafft – aber im Finale fiel es ihr dann doch schwer, es einzuschätzen: "Im Finale waren alle Paare so toll, die Tänze waren so besonders auf ihre eigene Art und Weise." Es habe jeder verdient und für Anna und Valentin freue Kathrin sich von Herzen.

Anna selbst konnte ihren Sieg aber gar nicht fassen. "Ich bin total sprachlos! Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert", erklärte sie RTL aufgeregt. Sie sei im Moment der Verkündung von ihren Emotionen überwältigt worden. Und die Anstrengungen der Show werden dem Model sogar fehlen: "Ich werde es wirklich vermissen, das Training, das Tanzen."

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin mit dem "Let's Dance"-Pokal

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, Juni 2021

Getty Images Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Lets Dance" 2023

