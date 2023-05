Kim Kardashian soll bereit für den "Partner fürs Leben" sein

Sie sucht ihren Mister Right. Die Reality-Bekanntheit Kim Kardashian (42) hatte im März 2021 nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung von Rapper Kanye West (45) eingereicht. Seit September 2022 sind die beiden offiziell geschieden. Kurze Zeit später kam die Beauty mit Comedian Pete Davidson (29) zusammen. Allerdings hielt ihr Glück nicht lang – nach nur neun Monaten Beziehung folgte die Trennung. Nun ist Kim offenbar bereit für den Richtigen!

Laut aktuellen Angaben von Mirror soll Kim derzeit auf der Suche nach einem neuen Haus in einer exklusiven Gemeinde sein. Die eifrige Suche hat scheinbar auch einen ganz besonderen Grund: Die Unternehmerin will den Partner fürs Leben finden."Kim fühlt sich großartig, und sie ist bereit, offen und aufgeregt, wenn es um Verabredungen im Allgemeinen und die Möglichkeit geht, eines Tages einen Partner für immer zu finden", teilte ein Insider gegenüber dem Newsportal mit.

Jüngst wurde der TV-Star mit dem ehemaligen Footballprofi Tom Brady (45) in Verbindung gebracht. Die Beauty möchte wohl eine Immobilie in genau der Gegend kaufen, in welcher der 45-Jährige ein Ferienhaus besitzt. Allerdings gab ein weiterer Insider gegenüber Tonight Entwarnung. Denn zwar stünden die zwei in Kontakt miteinander, allerdings seien Kim und er wohl "nur Freunde".

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022 in Washington D. C.

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

