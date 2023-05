"Nur Freunde": Datet Tom Brady Kim Kardashian doch nicht?

Wie stehen die beiden zueinander? Der einstige Footballstar Tom Brady (45) und seine Ex-Frau Gisele Bündchen (42) beendeten ihre Ehe Ende 2022, nachdem monatelang Krisengerüchte kursiert waren. Zuletzt hieß es aus Insiderkreisen dann, dass der Sportler eine neue Flamme haben soll: Niemand geringeres als Kim Kardashian (42) – die zufälligerweise ebenfalls im vergangenen Jahr die Trennung von Pete Davidson (29) bekannt gab. Aber haben Tom und Kim wirklich ein romantisches Verhältnis?

"Kim erwägt den Kauf einer Immobilie in Baker's Bay und weiß, dass Tom dort ein Ferienhaus auf den Bahamas hat", berichtet eine Quelle gegenüber US Weekly. "Sie hat ihn um Rat gefragt und er war sehr hilfreich. Er hat ihr ein paar Empfehlungen gegeben. Sie sind in Kontakt geblieben, aber sie sind nur Freunde und sie denkt nicht daran, sich mit Tom oder irgendjemand anderem zu treffen", stellte der Insider klar. Die Beziehung der beiden scheint also rein platonisch zu sein.

Kims Scheidung von Kanye West (45) war erst im November 2022 abgeschlossen. Mit dem Rapper hat die "Keeping Up With the Kardashians"-Beauty vier gemeinsame Kinder. Der TV-Star hatte im März 2021 nach fast sieben Jahren Ehe die Scheidung von dem Grammy-Gewinner eingereicht.

