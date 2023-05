"Player": Was geht bei "Temptation Island"-Sarah und Nino?

Da geht doch was! Sarah Liebich und Nico Legat testen aktuell ihre Treue bei Temptation Island. Letzterer legte auf der Insel der Versuchung auch schon ordentlich los und flirtete, was das Zeug hält. Damit sorgte der Sohn von Thorsten Legat (54) bei seiner Freundin schon für einige Tränen. Doch die Blondine lässt inzwischen auch schon etwas mehr Nähe zu einem der Verführer zu. Aber was läuft bei Sarah und Antonino De Niro?

In der achten Folge des Treuetest-Formats kommen sich die beiden während der Party etwas näher und tanzen gemeinsam. "Bei Nino wissen auch alle, dass der so ein kleiner Player ist. Der spielt gerne ein bisschen", erklärt Sarah im Interview. Doch der scheint es wohl etwas ernster zu meinen: "Sie ist schon so eine Traumfrau, weil sie ist einfach für alles da. Sie kümmert sich um alles und jeden. Man muss sich schon glücklich schätzen", schwärmt der einstige Are You The One?-Kandidat.

Und das gibt er Sarah auch zu verstehen: "Bei mir passiert es sehr, sehr selten im Leben, dass ich eine Frau finde, bei der ich weiß: 'Die könnte mich catchen.'" Früher sei er davor immer weggerannt, doch offenbar ist das jetzt anders, wie Antonino erklärt: "Du bist so eine Frau, bei der ich sagen könnte: 'Ich könnte mit dir ein Baby machen!'" Der Freundin von Nico scheint er auch zu gefallen, denn sie umarmt den Hottie und meint: "Du bist süß!"

Sarah Liebich und Antonino De Niro bei "Temptation Island"

Antonino De Niro, "Temptation Island"-Verführer

Sarah Liebich, Realitystar

