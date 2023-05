Britney Spears spricht öffentlich über ihre Teenie-Söhne!

Wie steht es wirklich um die Beziehung zwischen Britney Spears (41) und ihren Söhnen? Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass das Verhältnis ziemlich schwierig sei. Unter anderem deshalb, weil sich die Sängerin wohl zu Unrecht immer wieder mit negativen Aussagen über ihre Familienmitglieder äußert. Die minderjährigen Jungs sollen nun angeblich sogar einen Umzug nach Hawaii geplant haben. Dieses Gerücht lässt Britney nicht unkommentiert!

Nachdem eine geheime Quelle ausgeplaudert hatte, dass Jayden (16) und Sean (17) alleine nach Hawaii ziehen wollen, meldete sich die "Toxic"-Interpretin prompt zurück. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich mit ihrem Ehemann Sam Asghari (29) und einigen engen Freunden. Dabei merkte die Blondine an, dass ihre Teenager-Söhne keine Fans davon seien, gefilmt zu werden. "Meine Jungs sind in einem Alter, in dem ich sie schon seit vier Jahren nicht mehr filmen kann", ging sie noch weiter darauf ein.

Damit widerlegt die Musikerin, dass sie keinen Kontakt zu ihren Kindern habe. Wie Mirror berichtet, habe Britney ihre Söhne das letzte Mal im März 2021 erwähnt – daher ist es wohl nur verständlich, dass über eine Funkstille spekuliert wird. Ob tatsächlich ein Umzug nach Hawaii zu dem Vater der Jungs Kevin Federline (45) ansteht, ist nicht bekannt.

Getty Images Britney Spears und ihre Söhne im Jahr 2013

Getty Images Britney Spears, ihre Kids und ihre Nichte in einem Lokal

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

