Enkel Ocean in Deutschland: Jamin Tawils Vater ist besorgt

Um Jasmin Tawil (40) und ihren Sohn Ocean kehrt keine Ruhe ein. Nachdem die Schauspielerin in Costa Rica verhaftet worden war, wurde ihr das Sorgerecht für den Kleinen entzogen und er kam in ein Kinderheim. Mittlerweile ist Jasmin wieder in Deutschland – und vor wenigen Tagen soll jetzt auch ihr Sohn in Begleitung von Polizeibeamten hier angekommen sein. Aktuell befindet der Junge sich wohl in einer Pflegefamilie. Jasmins Vater Michael Weber macht sich Sorgen um Oceans Wohlbefinden.

Michael berichtet RTL, dass sein Enkelkind in Deutschland nun keinerlei Bezugsperson habe – außerdem spreche und verstehe der Dreijährige nicht einmal die deutsche Sprache. "Er wird wahrscheinlich verstört sein", vermutet der besorgte Opa. Er habe in Costa Rica einen Informanten, der ihm weitere Infos zu Ocean gegeben habe: Der Kleine wolle nicht sprechen. "Also kann es ihm nicht gut gehen", resümiert der Vater der ehemaligen GZSZ-Darstellerin.

Deswegen möchte Michael sich auch weiter um seinen Enkel bemühen und ihm eine Familie sowie ein intaktes Familienleben bieten. Er habe beim Amtsgericht in Berlin bereits das Sorgerecht für Ocean beantragt und es auch in Aussicht gestellt bekommen. Gesehen hat er seinen Enkel zuletzt kurz nach dessen Geburt 2019.

Getty Images Jasmin Tawil im Jahr 2020

Promiflash Jasmin Tawils Vater Michael Weber

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

